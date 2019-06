Dall’Inghilterra: Crystal Palace, respinta l’offerta dello United per Wan-Bissaka

Il Crystal Palace ha deciso di non accettare offerte inferiori ai 50 milioni di sterline per il difensore Aaron Wan-Bissaka. Il Manchester United, come riferisce Sky Sports UK, aveva messo sul piatto 40 milioni di sterline ma nel corso del prossimo weekend potrebbero presentarne una nuova più vicina alle richieste del Palace. Il giocatore inglese ha già dato il proprio assenso all’eventuale passaggio alla corte di Solskjaer.

Foto: sito ufficiale Premier League