Dall’Inghilterra: crisi West Ham, per ora fiducia a Pellegrini

Il West Ham è in evidente crisi, non vince da sei partite e nell’ultimo turno ha rimediato una pesante sconfitta contro il Burnley per 3-0. Secondo quanto riferisce il Mirror, al momento la dirigenza degli Hammers ha confermato la fiducia al tecnico Manuel Pellegrini. L’allenatore italo-cileno per il momento resta in panchina, ma non sono esclusi colpi di scena poiché la classifica è deficitaria.

Foto: West Ham sito ufficiale