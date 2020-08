Dall’Inghilterra: City, il Barça mette nel mirino Bernardo Silva

Come raccolto dal The Telegraph, si sta per aprire una linea di collegamento tra il Barcellona e il Manchester City in vista di una possibile operazione di mercato. Secondo la stampa britannica, il Barcellona è interessato a Bernardo Silva del City, con i catalani pronti a regalargli una maglia da titolare. I Citizens, che non hanno chiuso, hanno chiesto informazioni per Semedo. Ecco dunque che nasce l’ipotesi di uno scambio.

Foto: twitter Premier League