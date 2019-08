Questa sarà l’ultima stagione con la maglia del Manchester City per Claudio Bravo. L’esperto portiere cileno ex Barcellona, secondo quanto riferiscono diversi portali inglesi, non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2020 e saluterà i Citizens. Il 36enne, voluto fortemente da Pep Guardiola nel 2016, attualmente ricopre il ruolo di secondo alle spalle di Ederson.

Foto: Express