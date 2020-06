Dall’Inghilterra, Chelsea: strada in discesa per Werner e assalto a Havertz

Secondo quanto riporta il Daily Express, il Chelsea avrebbe raggiunto un accordo con Timo Werner, attualmente in forza al Lipsia. Una volta ufficializzata l’operazione che porterebbe l’attaccante tedesco in Premier, i blues affonderanno il colpo per Kai Havertz.

Il Bayer Leverkusen ha già rifiutato un’offerta di 80 milioni recapitata dal Real Madrid, e valuterebbe il calciatore non meno di 90. Il Chelsea attualmente è lontano da quella cifra, ma si proverà a trovare una soluzione.

Foto: Twitter ufficiale Champions League