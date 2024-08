Dall’Inghilterra: Chelsea, si attende l’ok di Osimhen per trattare col Napoli

Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da scrivere. Stando quanto riportato da The Athletic, il Chelsea attende il via libera di Victor Osimhen prima di proseguire i colloqui con il Napoli per l’accordo. Il Chelsea spera che il centravanti nigeriano accetti di adattarsi alla squadra e alla struttura salariale basata sugli incentivi.

Foto: Instagram Napoli