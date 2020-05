Il Chelsea è pronto a rinnovare il contratto di Wilfredo Caballero. Secondo quanto riferisce il Telegraph, il club londinese ha sciolto ogni dubbio e presto farà firmare il prolungamento annuale all’estremo difensore argentino. Il 38enne, in passato anche al City e al Malaga, in quest stagione ha disputato quattro incontri con Lampard in panchina.

Foto: Chelsea Twitter