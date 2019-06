Dall’Inghilterra: Chelsea-Hudson-Odoi, rinnovo vicino. Le cifre

Il talentuoso esterno offensivo del Chelsea, Hudson-Odoi, sarebbe pronto a mettere la propria firma su un contratto che lo legherà al club inglese per i prossimi 5 anni. E’ questa l’indiscrezione riportata quest’oggi dal quotidiano The Sun. Il talento classe 2000, sotto contratto con i blues fino al 30 giugno 2020, ha collezionato 10 presenze in Premier League nel corso di questa stagione. Lo stesso media inglese riporta che il giocatore percepirà circa 110 mila sterline a settimana.

