Dall’Inghilterra: Chelsea, avviati i contatti per il rinnovo di Caballero

Il futuro di Willy Caballero potrebbe essere ancora con la maglia del Chelsea cucita addosso. Secondo i tabloid inglesi, in particolare il Telegraph, i Blues nelle scorse ore avrebbero avviato i contatti per il rinnovo dell’esperto portiere argentino, attualmente in scadenza a giugno. La volontà del Chelsea, si legge, sarebbe quella di prolungare l’accordo con l’estremo difensore fino al 2020.

Foto. sito ufficiale Chelsea