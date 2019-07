Dall’Inghilterra: Ceballos al Tottenham affare complicato

Tottenham e Real Madrid restano in contatto per definire il passaggio di Dani Ceballos, alla corte di Mauricio Pochettino. Secondo fonti britanniche, infatti, il calciatore accostato anche al Milan nel corso di questa sessione estiva di mercato, preferirebbe un trasferimento solo in prestito e non a titolo definitivo, come invece entrambe le parti continuano a proporre al talento spagnolo. Ceballos può far leva sui quattro anni di contratto che lo legano ancora alle merengues.