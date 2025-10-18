Dall’Inghilterra: c’è anche Roberto Mancini per la panchina del Nottingham

18/10/2025 | 18:15:04

Il Nottingham Forest cambia allenatore, non c’è più fiducia nei riguardi di Ange Postecoglu. E tra i candidati alla successione spicca il profilo di Roberto Mancini, come anticipato dal Telegraph nell’ultima ora e confermato successivamente da altre fonti inglesi. Mancini avrebbe dato la sua disponibilità per un ritorno in Premier League, sarebbe una nuova esperienza in un club dopo il periodo alla guida dell’Arabia Saudita.

Foto: X Nazionale di calcio dell’Arabia Saudita