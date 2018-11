Dall’Inghilterra: Cahill, Milan sfidato da United e Aston Villa

Secondo quanto riportato dal portale inglese HITC, a gennaio il Milan sarà costretto a lottare con due squadre della Premier League se vorrà riuscire a portare via Gary Cahill dal Chelsea. Il difensore, poco considerato dal tecnico Maurizio Sarri e in scadenza di contratto a giugno 2019, sarebbe nel mirino anche di Manchester United e Aston Villa. Uno scenario che evidentemente complicherebbe i piani di Leonardo per rinforzare la retroguardia di Rino Gattuso.

Foto: The Indipendent