Claudio Bravo lascerà il Manchester City e la Premier League. L’esperto portiere, ex Barcellona, non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno e, secondo quanto riferisce il The Guardian, volerà negli Stati Uniti per firmare con il New York City. Bravo, dunque, si accorderà con la società di Major League Soccer gestita dalla stessa proprietà dei Citizens.