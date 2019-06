Dall’Inghilterra: Benitez, offerta da capogiro del Dalian Yifang. Le cifre

Futuro tutto da decifrare per Rafa Benitez. Il tecnico del Newcastle, secondo quanto riferito dai colleghi britannici di Sky Sports UK, avrebbe ricevuto un’offerta da capogiro del Dalian Yifang, club della Super League cinese: sul piatto un contratto da 14 milioni di euro all’anno che lo renderebbe l’allenatore più pagato del campionato asiatico. Benitez nelle ultime settimane aveva confidato di essere in trattativa per il rinnovo con il Newcastle, ma ora la mega proposta dalla Cina potrebbe cambiare le carte in tavola.

Foto: The Sun