Dall’Inghilterra: Bayern, respinta l’offerta per Sané. La richiesta del City…

Leroy Sané è il grande obiettivo del Bayern Monaco per l’estate. Dopo la conferma di Hoeness (“Lo stiamo trattando”), direttamente dall’Inghilterra arrivano nuove indiscrezioni: secondo quanto si legge tra le colonne del Guardian, nelle ultime ore il Manchester City avrebbe respinto la prima offerta dei bavaresi da circa 80 milioni di euro per l’esterno offensivo. Il club di Guardiola, infatti, per lasciar partire Sané in direzione Bayern chiede almeno 100 milioni di euro.

Foto: The National