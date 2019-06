Dall’Inghilterra: Barça, fari puntati sul baby Louie Barry del West Bromwich

Il Barcellona è piombato con decisione su Louie Barry, attaccante classe 2003 del West Bromwich Albion. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, i blaugrana starebbero monitorando da tempo la situazione del gioiellino inglese con l’obiettivo di assicurarsi le sue prestazioni al compimento del suo 16° anno di età. Nel corso dell’ultima stagione, Barry ha collezionato 12 presenze in campionato e 2 in Youth League con la formazione under 18 del West Bromwich.

Foto: Daily Mail