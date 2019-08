Secondo quanto riferisce il Daily Mail, Serge Aurier avrebbe chiesto di essere ceduto. L’arrivo di Trippier ha tolto la titolarità al terzino francese che vorrebbe dunque cambiare aria. Nonostante ciò il Tottenham non sembra intenzionato a cedere il giocatore ivoriano classe 1992, visto che il mercato in entrata è chiuso e considerano il giocatore molto importante per affrontare la stagione.

Foto: Top Sports