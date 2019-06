Dall’Inghilterra: Aston Villa, lunedì visite mediche per Targett

L’Aston Villa ha chiuso il colpo Matt Targett. Secondo Sky Sports UK, infatti, è arrivato l’accordo per il trasferimento del giocatore del Southampton. Affare in dirittura d’arrivo, lunedì sono in programma le visite mediche del giocatore, che potrà poi unirsi al suo nuovo club.

Foto Fourfourtwo.com