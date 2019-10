Dall’Inghilterra: Aston Villa, fari puntati su Morelos dei Rangers

L’Aston Villa monitora diversi profili per rinforzare il proprio reparto offensivo a gennaio. Il primo nome in lista è Alfredo Morelos, attaccante dei Rangers di Glasgow a segno già 18 volte in questo avvio di stagione. Secondo diversi portali inglesi, a fare il suo nome è stato il tecnico Dean Smith. I Villans sono disposti a mettere sul piatto 20 milioni di euro per assicurarsi il colombiano classe 1996, noto anche come El Bufalo.

Foto: Rangers Glasgow Twitter