Dall’Inghilterra: Arsenal, troppe panchine per Ozil. Inter in agguato

Secondo quanto riportato dal Sun, Mesut Ozil sarebbe stanco dello scarso minutaggio concessogli in campo dal tecnico Unai Emery. Per questa ragione il centrocampista 30enne starebbe pensando di fare le valigie e salutare i Gunners. Non sarebbe ancora chiaro se l’eventuale addio possa avvenire a gennaio oppure dopo giugno. Quel che appare certo sarebbe invece l’interesse da parte dell’Inter, che potrebbe partire dunque all’assalto del giocatore tedesco di origine turca.

Foto: Standard