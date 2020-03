Dall’Inghilterra: Arsenal, fari puntati su Soler. Il Valencia chiede 40 milioni

I campionati sono fermi, ma alcuni club sono pronti a muoversi sul mercato per la prossima stagione. Secondo quanto riferisce il Daily Maril, l’Arsenal ha puntato i fari su Carlos Soler. Il duttile esterno di centrocampo, classe 1997, rappresenta una delle priorità per la dirigenza dei Gunners. Il Valencia, però, per lasciarlo partire chiede almeno 40 milioni di euro. Situazione sicuramente da monitorare.