Dall’Inghilterra: Arsenal-Aubameyang, prove di rinnovo. E scende in campo anche Arteta

L’Arsenal vuole tenere a tutti i costi Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante gabonese ha attualmente un accordo in scadenza il 30 giugno 2021 e, dopo mesi con l’etichetta addosso di sicuro partente, ora i Gunners avrebbero intensificato i contatti in chiave rinnovo. Il club londinese, infatti, sarebbe pronto a un importante sforzo economico per convincere Auba a firmare un nuovo contratto, nonostante il corteggiamento di tante big europee. Ma non solo: secondo quanto si legge tra le colonne del Telegraph, il tecnico Mikel Arteta nelle ultime ore sarebbe sceso in campo in prima persona per convincere l’attaccante a restare all’Arsenal, incassando una prima apertura da parte del giocatore.

Foto: Twitter ufficiale Arsenal