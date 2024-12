Anche il Napoli è interessato a Harry Maguire, difensore del Manchester United: lo riporta The Athletic, che spiega come il difensore centrale inglese sia seguito anche dai partenopei nell’ottica di sostituire Alessandro Buongiorno, infortunato. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Galatasaray, che sta monitorando la situazione per capire a quali condizioni potrebbe lasciare l’Inghilterra a gennaio.

Foto: sito Manchester United