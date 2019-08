Dall’Inghilterra: Alderweireld in procinto di rinnovare con il Tottenham

Secondo quanto riporta il Sun on Sunday ci sarebbe ottimismo per il rinnovo di Toby Alderweireld con il Tottenham. Il difensore belga dovrebbe firmare un nuovo contratto con il Tottenham, visto che quello attuale è in scadenza nel giugno 2020.

Foto: Twitter Tottenham