Secondo quanto riportato da The National, il PSG è alla ricerca di un portiere in Inghilterra. Un nome più semplice da ottenere rispetto a Hugo Lloris e più economico di David de Gea, è il 21enne Illan Meslier, attualmente in forza al Leeds United. Il club della capitale francese ci sta facendo un pensiero per l’estate prossima.