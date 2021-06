Dall’Inghilterra: 10 giocatori del Real Madrid si sono opposti all’arrivo di Conte con Florentino Perez

Antonio Conte è stato molto vicino al Real Madrid per rivestire il ruolo di successore di Zidane, prima di optare per il clamoroso ritorno di Carlo Ancelotti. Secondo il quotidiano britannico Times, addirittura 10 calciatori della rosa dei Blancos si sarebbero lamentati dell’idea Conte direttamente con il presidente Florentino Perez. Lamentele, che forse si sono rivelate decisive per impedire al tecnico pugliese di occupare la panchina del Real Madrid.