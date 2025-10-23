Dallinga: “Segnare è bello, ma è importante anche aiutare la squadra”

23/10/2025 | 22:36:51

Thijs Dallinga, attaccante del Bologna ha parlato a Sky dopo la vittoria in casa della Steaua Bucarest.

Queste le sue parole: “Sono molto contento di aver dato un contributo importante oggi in campo. Il mister chiede a noi attaccanti di essere sempre coinvolti nel gioco. Segnare è bello, ma è importante anche aiutare la squadra. Siamo arrivati qua con l’entusiasmo della vittoria in trasferta a Cagliari e abbiamo fatto una buona gara. Avremmo voluto chiuderla con un terzo gol, ma va bene così”.

Foto: sito Bologna