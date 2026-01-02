Dallinga: “Giocare in Champions è il sogno di ogni bambino. Speriamo di tornarci. Italiano pretende il massimo”

02/01/2026 | 11:10:38

L’attaccante del Bologna, Thijs Dallinga ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

Queste le sue parole: “Ogni bambino sogna di giocare e segnare in Champions League e quella gioia della gente attorno a noi oltre a quella che fu la nostra prima vittoria hanno esaltato l’importanza di quella rete”.

Chiosa su mister Vincenzo Italiano. tecnico con cui l’anno scorso ha vinto la Coppa Italia nella finale contro il Milan: “Un vero appassionato di calcio. Vuole il massimo offrendolo a sua volta: lo chiede a tutti, dal campo alla cucina. Aiuta a spingerci al limite, non si deve rallentare: l’anno scorso abbiamo fatto davvero belle cose anche perché tutti credono nel modo in cui lavoriamo. E questa è la cosa più importante”.

Foto: sito Bologna