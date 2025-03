DALL’ESORDIO IN PREMIER AL GOL AL PSV: ETHAN NWANERI, IL RECORD BREAKER DEI GUNNERS

Ethan Nwaneri continua a scrivere il suo nome nella storia del calcio. È sua infatti la seconda rete della vittoria dell’Arsenal contro il PSV Eindhoven in Olanda (1-7). Con il gol segnato nella fase a eliminazione diretta di Champions League, il giovane talento è diventato il terzo più giovane marcatore in questa fase del torneo, dietro solo a Bojan Krkić (17 anni e 217 giorni) e Jude Bellingham (17 anni 289 giorni).

Nato il 21 marzo 2007 a Londra, Ethan Nwaneri cresce nelle giovanili dell’Arsenal, e già a 14 anni gioca regolarmente con la squadra Under 18 dei Gunners. Il suo talento non è passato inosservato, tanto che Mikel Arteta, tecnico della prima squadra, lo ha integrato gradualmente negli allenamenti della prima squadra. La sua occasione storica è arrivata il 18 settembre 2022, quando ha debuttato contro il Brentford, diventando così il più giovane esordiente della storia Premier League a soli 15 anni e 181 giorni. Quasi due anni dopo è arrivato anche l’esordio da titolare proprio tra le mura di casa dell’Emirates Stadium.

Centrocampista che può agire come mezz’ala o come trequartista. Oltre a possedere un’ottima tecnica di base abbinata a dribbling e visione di gioco, è molto abile nell’attaccare lo spazio tra le linee e a muoversi senza palla, rendendosi pericoloso in fase di rifinitura.

Foto: Instagram Nwaneri