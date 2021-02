Dall’errore in Coppa Italia al 4° clean sheet in campionato: la rivincita di Handanovic

Nonostante il punto di forza dell’Inter rimanga l’attacco, il migliore del campionato, Conte si gode anche una ritrovata tenuta difensiva. Con la vittoria per 0-2 di venerdì sera infatti Handanovic ha raggiunto la quarta partita di fila senza subire reti, mai successo in stagione. Dopo l’errore in Coppa Italia contro la Juve, il portiere sloveno ha messo lo zampino nella vittoria contro la Fiorentina, chiudendo di fatto le critiche su una sua fase calante della carriera. Adesso arriverà il difficile, tentare di non subire reti contro Lazio e Milan dopo le beffe dell’andata, ma si presenterà alle sfide con un bel bigliettino da visita.

