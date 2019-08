Dall’Ecuador: Napoli molto vicino al 2000 Leonardo Campana

Secondo quanto riporta la stampa ecuadoriana, in particolare Radio Estrella, il Napoli sarebbe molto vicino a Leonardo Campana, centravanti classe 2000 di proprietà del Barcelona Sporting Club de Guayaquil, per un’operazione da circa 5 milioni di euro. Campana è stato il principale artefice del trionfo dell’Ecuador all’ultimo Sudamericano Under 20, nel quale si è laureato capocannoniere con 6 reti. Un talento offensivo capace di brillare e segnare in tutti i modi sotto gli occhi degli osservatori dei top club europei: potenza fisica, tecnica sopraffina e fiuto del gol, l’identikit da predestinato ha calamitato da tempo l’interesse di diverse squadre del Vecchio Continente. E ora il Napoli…

Foto: Twitter ufficiale Ecuador