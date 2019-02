Dalle tentazioni di mercato all’esplosione con il Watford: Deulofeu e una notte da record

Lo volevano tante squadre, anche in Italia, ma alla fine non l’ha preso nessuno. Gerard Deulofeu, boccone prelibato e nome caldo durante il mercato di gennaio, è rimasto così al Watford e la scelta sta dando i suoi frutti. Ieri sera, nell’anticipo del venerdì di Premier League, il Watford ha espugnato Cardiff per 5-1 con tripletta proprio dell’ex Milan e Barcellona. Un tris storico, considerato che quella di Deulofeu è la prima tripletta di un giocatore nella storia del Watford nella ‘nuova’ Premier. L’ultimo hat-trick di un calciatore degli Hornets risale addirittura al 1986, firmata da Mark Falco nella vecchia First Division. Dalle numerose tentazioni di mercato all’esplosione con il Watford: Deulofeu e una notte (da record) da ricordare a lungo…

Foto: Twitter ufficiale Watford