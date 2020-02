DALLE GIOVANILI COL LAVAL ALLA DOPPIETTA AL PSG: GUIRASSY, IL TRASCINATORE DELL’AMIENS

La Ligue 1 regala sempre grandi sorprese, anche quando sulla carta le gare sembrano a dir poco scontate. Ieri, però, il blasonato e favoritissimo Paris Saint-Germain è andato a infrangersi contro il modesto e penultimo in classifica Amiens. Dopo mezz’ora il risultato era già di 3-0 in favore dei padroni di casa con reti di Guirassy, Kakuta e Diabate. Poi Herrera, due volte Kouassi e Icardi ribaltano il risultato, ma in pieno recupero ancora Guirassy firma lo spettacolare 4-4 finale. Un giorno indimenticabile per il giovane attaccante. Serhou Guirassy nasce ad Arles il 12 marzo del 1996, da una famiglia di origine guineana. Sin da subito inizia ad amare il calcio e il suo sogno è quello di diventare un calciatore professionista. Nel 2011 entra a far parte del settore giovanile del Laval e comincia il suo percorso di crescita. Le sue importanti doti, corsa, fisicità e freddezza sotto porta, gli consentono di giocare come centravanti e di gonfiare spesso la rete. In poco tempo si guadagna la promozione in prima squadra e debutta, nel 2013, in Ligue 2. In due stagioni mette a segno complessivamente 6 reti in 33 partite. I suoi numeri e le sue prestazioni attirano le attenzioni di diversi club, a spuntarla è il Lille che lo acquista a titolo definitivo nel 2015. Con il nuovo club gioca poco e nel gennaio del 2016 passa in prestito all’Auxerre, esperienza che gli permette di ritrovare il campo e la via della rete totalizzando 8 centri in 16 match.

Rientra alla base, ma il Lille decide di non puntare più sul talento classe 1996 e lo cede al Colonia. In Germania inizia nella formazione B, dopo pochi mesi le sue performances convincono i dirigenti e lo staff tecnico lo inserisce in prima squadra facendolo debuttare in Bundesliga. Dal 2016 al 2019 trova lo spazio necessario per dimostrare il suo valore. Lo score, 6 marcature personali, viene affiancato da delle prestazioni di assoluto livello. Così, durante la scorsa estate, giungono diverse offerte e Guirassy accetta la chiamata dell’Amiens. In Ligue 1 torna con entusiasmo e lascia subito il segno siglando, finora, 8 gol in 21 incontri. La doppietta di ieri contro il Psg non è frutto del caso e rappresenta sicuramente la ciliegina sulla torta. Il 23enne ora non intende più fermarsi e vuole trascinare l’Amiens alla salvezza.

Foto: eatsleepsport