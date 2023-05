DALL’ATTENZIONE DI CONTE ALL’ESORDIO IN PREMIER: MATTHEW CRAIG, NUOVA LINFA PER GLI SPURS

La vittoria per 4-1 in casa del Leeds è risultata vana per il Tottenham che non è riuscito a strappare il pass per l’Europa per la prossima stagione. Ma il tecnico Mason ha voluto concedere la gioia del debutto a Matthew Craig, centrocampista classe 2003 già attenzionato da Antonio Conte durante la sua avventura sulla panchina degli Spurs.

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Marsiglia, infatti, il tecnico italiano aveva chiamato un “volto sconosciuto” per l’ultima seduta in vista della sfida decisiva dei gironi. Una partita alla quale Craig non partecipò, ma allenarsi per una volta con i “grandi” in vista di una partita così importante è stato sicuramente un’iniezione di fiducia per il centrocampista scozzese.

Nasce come centrocampista centrale, ma può essere impiegato anche al centro della difesa. Una versatilità che – si legge dall’Inghilterra – fece brezza su Antonio Conte.

Provenienti dal London Borough of Barnet, Matthew e suo fratello gemello Michael sono agli Spurs dall’età di 13 anni, trascorrendo gli ultimi sei anni come parte dell’accademia di Enfield. Sono nati in Scozia ma sono cresciuti molto nel territorio degli Spurs e hanno frequentato la Dame Alice Owen’s School a Potters Bar. Il loro nonno Ron Still ha giocato 46 volte per Notts County e il loro padre David ha giocato a calcio non-league per Cockfosters e Broxbourne.

Dopo aver fatto la trafila delle giovanile degli Spurs tre presenze negli Under-18 nel 2018/19 e nove nell’anno successivo, nella stagione 2020-2021 è diventato un elemento fondamentale del Tottenham Under-18, con 23 volte in tutte le competizioni prima di essere promosso nella Development Squad degli Spurs nel 2021/22, collezionando 20 presenze.

Nell’agosto 2021, ha fatto la storia insieme a suo fratello Michael come i primi gemelli identici ad apparire in una prima squadra maschile (in panchina) durante gli spareggi validi per la UEFA Europa Conference League, l’andata contro il Paços de Ferreira in Portogallo (sfida persa 1-0 dal Tottenham). Sulla scena internazionale, rappresenta gli Under-21 della Scozia, avendo precedentemente capitanato il suo paese nelle fasce di età più giovani e giocato per loro nel Victory Shield.

Ieri il debutto con la maglia del Tottenham, un sogno raggiunto dopo aver fatto l’intera trafila con la maglia degli Spurs: “Ogni giorno che entri al centro sportivo, lavori per entrare nella Prima Squadra. Sembra il culmine di tutto ciò che fai giorno per giorno“, ha dichiarato Craig ai canali ufficiali del Tottenham. E chissà se nella prossima stagione arriveranno altre gioie per il centrocampista scozzese…

Foto: Instagram Tottenham