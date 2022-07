Dall’argentina: Suarez chiude al River: “Voglio giocare la Libertadores”

Il futuro di Luis Suarez è incerto, l’uruguaiano svincolatosi lo scorso giugno dall’Atletico Madrid ha chiuso le porte al River Plate. Lui stesso ha detto no al club. Il rifiuto è dovuto all’esclusione del club dalla Libertadores dopo aver perso col Velez Il “pistolero” ha dichiarato ai microfoni di El Pais: “Ero molto entusiasta di andare al River e combattere per la Copa Libertadores. Il mio sogno era poter vincere una coppa in Sudamerica ma dato che il River Plate è stato eliminato, questa possibilità ora viene meno”.