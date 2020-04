Dall’Argentina sicuri: “Messi, l’Inter c’è. E si avvicina Thiago Almada”

Direttamente dall’Argentina rimbalzano importanti indiscrezioni di mercato che riguardano l’Inter. Secondo l’emittente ‘TNT Sports’, infatti, i dirigenti nerazzurri avrebbero avviato i primi discorsi per Leo Messi, stella del Barcellona. “Non è solo un sogno, Leo ha anche l’offerta del Newell’s Old Boys per tornare in patria, ma l’Inter sta spingendo ed è tutto vero quello che ha detto Moratti. C’è una trattativa pronta, la decisione poi sarà di Messi ma l’Inter ci sta lavorando di certo”, si legge tra le colonne di TNT Sports. Ma non è tutto: secondo la stessa fonte, i nerazzurri sarebbero vicini a prelevare la giovane stella Thiago Almada, un fantasista classe 2001 che al Velez sta facendo cose eccellenti. Un giocatore rapido di enorme qualità che l’Inter di Suning sta trattando per 25 milioni.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona