Dall’Argentina: pronto un documentario sulla morte di Diego Armando Maradona

Dopo quasi cinque mesi, la morte di Diego Armando Maradona lascia ancora molte domande senza risposta. Dalle indagini in corso si sente parlare di errori da parte dei medici, e addirittura di incompetenza. Ora arriva un documentario che cerca di far luce sulla morte del Pibe de Oro. Come riporta la testata argentina Olé, il docuweb, si chiamerà “La verità sulla morte di Diego Maradona”, e cercherà di dare una spiegazione alle cause che hanno portato l’ex capitano della Nazionale a morire in solitudine, in una stanza non predisposta al ricovero. Il documentario sarà integrato da audio originali e testimonianze inedite relative alle ultime ore di Diego Maradona. Sembra, infatti, che verranno alla luce alcune conversazioni dei medici che hanno assistito Maradona prima che lasciasse questo mondo. E oltre ai dialoghi secondo le anticipazioni riportate oltreoceano, saranno esposte le testimonianze di molti personaggi con ruoli molto importanti nella vicenda.

Foto: instagram personale Maradona