Hernan Crespo può tornare in panchina dopo l’esperienza con il Banfield. Secondo quanto riferisce in Argentina la CNN, il San Lorenzo è alla ricerca di un nuovo allenatore e nelle ultime ore è spuntato proprio il nome del centravanti ex Milan, Inter e Parma. In lista anche Ramon Diaz che ha già allenato il Ciclon, ma Crespo è una soluzione che affascina non poco i dirigenti.