Dall’Argentina (ore 20): Boca, nuovi contatti con De Rossi. Già nel fine settimana…

Il Boca Juniors torna alla carica per Daniele De Rossi. Secondo quanto svelato alle ore 20 dal portale TN.com, il club argentino nelle ultime ore avrebbe riallacciato e intensificato i contatti con l’ex centrocampista della Roma con la volontà di raggiungere un accordo. Non solo: come si legge tra le colonne della sopraticata fonte, lo stesso De Rossi già nel fine settimana potrebbe volare in Argentina per discutere i dettagli della proposta del Boca. Saranno giorni caldi per il futuro di De Rossi.

Foto: Twitter ufficiale Roma