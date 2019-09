Dall’Argentina: non solo Maradona, il Gimnasia vuole regalarsi anche il colpo Tevez

Dopo l’arrivo di Diego Armando Maradona in panchina, il Gimnasia La Plata vuole regalarsi un altro colpo, stavolta in campo. Per facilitare l’assalto alla salvezza, infatti, il club argentino starebbe pensando a Carlos Tevez. Secondo infatti quanto riportato da TNT Sports, il Gimnasia – ultimo in classifica al momento nel maggiore campionato del Paese – starebbe studiando di regalare al Pibe de Oro l’esperto attaccante ex Juve, a cui scadrà a dicembre il contratto con il Boca Juniors.

Foto: diariopopular