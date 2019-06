Dall’Argentina: niente Boca Juniors per De Rossi, accordo trovato con il Los Angeles FC

Il futuro di Daniele De Rossi non sarà in Argentina. Secondo il canale televisivo argentino Tyc Sport, l’ex capitano della Roma ha comunicato al Boca Juniors di aver declinato l’offerta. Il centrocampista non vestirà la maglia gialloblu del Boca, ma molto probabilmente continuerà a giocare in MLS; il classe ’83 avrebbe accettato l’offerta avanzata dal Los Angeles FC.

Foto: Twitter ufficiale Roma