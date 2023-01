Dall’Argentina: Messi orientato a non rinnovare il contratto con il PSG

In Argentina, precisamente sulle pagine di Diario Crónica, si legge di Lionel Messi tutt’altro che convinto a proseguire la sua avventura al PSG. La Pulce avrebbe addirittura rifiutato l’offerta di rinnovo avanzata dal club parigino, alimentando i sogni e le speranze dei tifosi del Barcellona. In molti sognano il ritorno del fuoriclasse argentino in Spagna, anche se ci sarebbero alcune frizioni con il presidente Joan Laporta che potrebbero frenare il Barcellona-bis per il rosarino. Sullo sfondo permane la possibilità MLS con l’Inter Miami di David Beckham, l’inglese spera di ottenere un sì. Non si è arreso alla possibilità di portare il classe ’87 in Florida. Il giornalista Gerard Moreno ha aggiunto le seguenti parole: “Ad oggi l’intenzione di Leo Messi è di non prolungare il contratto con il PSG e, quindi, di non proseguire con la squadra parigina. La vittoria ai Mondiali in Qatar ha cambiato il pensiero del calciatore, che pensa ad altro per l’immediato futuro”.

Foto: Facebook ufficiale Messi