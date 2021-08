Dall’Argentina: Messi non vestirà la “10” del PSG

Leo Messi è giunto nel pomeriggio a Parigi e adesso si sta sottoponendo alle visite mediche di rito. Poi sarà la volta della firma sul contratto che lo legherà al Paris Saint-Germain per due anni. Quindi il trasferimento sarà ufficiale e la Pulga potrà scendere in campo agli ordini di Pochettino. Ma con quale numero? Dall’Argentina, precisamente dal quotidiano Olé, giunge la voce che il fuoriclasse ex Barcellona, nonostante la generosa offerta di Neymar, avrebbe deciso di non indossare la maglia numero dieci. A breve, sicuramente, se ne saprà di più.

Foto: Twitter Al Thani