La Lazio cerca rinforzi per la difesa. E in questo senso, secondo quanto riportato in serata dai colleghi argentini di TyC Sport, il club biancoceleste sarebbe interessato a Gustavo Gomez, ex Milan, nell’ultima stagione al Palmeiras. La Lazio, si legge, avrebbe presentato la prima offerta ufficiale, presto ci potrebbero essere novità.