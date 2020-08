Un passato in Italia con le maglie di Udinese, Juventus e Cagliari, oggi il terzino Mauricio Isla è un calciatore svincolato dopo l’esperienza al Fenerbahce. Il cileno non dovrebbe però avere problemi a trovare una nuova squadra, essendo secondo il quotidiano sportivo Olè conteso da Boca e Valladolid: per Riquelme, scrivono in Argentina, Isla è una vera e propria ossessione.

Foto: Sporize.com