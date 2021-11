Dall’Argentina: il Torino su Ortega del Velez

Il Torino pensa ha un nome nuovo per la fascia. Si tratta dell’esterno sinistro classe 1999 Francisco Ortega del Velez, club militante nella massima serie argentina. Come riporta il media Velez 360, degli emissari granata erano presenti all’ultima sfida di campionato contro il San Lorenzo nella serata di domenica e raccontano di un interesse che è pronto a concretizzarsi con l’avvicinarsi della sessione invernale. Un’idea di investimento che il Torino starebbe studiando per regalare a Juric una pedina in più.

Ortega gioca attualmente come terzino di sinistra nella difesa a quattro ma in carriera ha già occupato la posizione di esterno a tutta fascia in un modulo con la linea difensiva a tre. Per caratteristiche tecniche ed età è il giocatore che Juric vorrebbe.

Foto: Instagram personale Ortega