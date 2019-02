Dall’Argentina: il Real Madrid studia il colpo Tagliafico. E Marcelo…

Il Real Madrid è piombato su Nicolas Tagliafico, terzino mancino dell’Ajax. Ne sono certi i media argentini, in particolare TyC Sports: le Merengues avrebbero visionato diverse volte lo specialista classe 1992, finora autore di una grande stagione con la maglia dei Lancieri. A confermare la pista ci ha pensato Ricardo Schlieper, agente dello stesso Tagliafico, intervenuto così a Radio Rivadavia: “Si dice che il nome di Tagliafico sia presente nella lista del Real Madrid perché Marcelo andrà alla Juve. Per ora ci sono stati dei sondaggi anche di altre squadre, ma niente di ufficiale”. Una situazione da monitorare con attenzione, dunque, anche perché nel frattempo in casa Real continua a tenere banco la questione Marcelo. Il terzino brasiliano non è felice dello scarso impiego sotto la gestione Solari e si starebbe guardando intorno per la prossima estate. E la Juve resta sempre alla finestra per Marcelo, un nome finito sul taccuino di Paratici dalla scorsa estate, come vi avevamo anticipato.

Foto: wellingelichtekringen