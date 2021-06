Dall’Argentina: Fiorentina, è fatta per Nico Gonzalez. Prossima settimana le visite mediche

Arrivano ulteriori conferme e ulteriori passi avanti dopo quello raccontato ieri. Nico Gonzalez sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Secondo l’edizione argentina di As, le parti hanno chiuso l’affare in mattinata e hanno già programmato le visite mediche per la prossima settimana che Nico Gonzalez farà presso il ritiro dell’Argentina in Brasile dove sta svolgendo la Copa America. La Fiorentina pagherà 22,5 milioni di euro allo Stoccarda più 4 milioni di euro di bonus. Inoltre, il club tedesco trattiene un profitto del 10% da un’eventuale plusvalenza del giocatore.

Foto: Twitter Stoccarda