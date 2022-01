Dall’Argentina: Dybala, arrabbiato con la Juve, ha deciso di non rinnovare

Importante novità che arriva sull’eventuale futuro di Paulo Dybala dall’Argentina. Secondo quanto riporta TyCSports, Paulo Dybala avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto con la Juventus. Al giocatore non sarebbe piaciuta la strategia del club bianconero di cambiare le carte in tavola sul rinnovo, giocando al ribasso e anche le ultime dichiarazioni di Arrivabene, dg della Juve, non sarebbero piaciute all’entourage dell’argentino.

Dybala starebbe pensando di non rinnovare e liberarsi a giugno dalla Juventus, alla scadenza del contratto.

Foto: Twitter Juventus