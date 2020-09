Come raccolto dall’Argentina dai colleghi di TyC Sport, Gonzalo Higuain ha trovato l’accordo di massima con l’Inter Miami di David Beckham. Si lavora per trovare l’intesa sulla buona uscita prima di volare in MLS dove ritroverà Matuidi. E’ finita dunque l’esperienza in bianconero, per lui un contratto multimilionario fino al 2022.

Foto: Juve twitter